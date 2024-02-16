Україна отримала $50 млн від Японії на ремонт пошкодженого житла

Гроші від Японії спрямують на виплату компенсацій українцям на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які отримали помірні ушкодження

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До держбюджету України надійшла частина коштів гранту у розмірі $49,4 млн від уряду Японії в межах проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей" (HOPE). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти гранту спрямовуються на відшкодування видатків держбюджету на компенсаційні виплати власникам будинків на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які отримали помірні пошкодження та не потребують капітального ремонту.

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"Залучені кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, та відновлення житлової інфраструктури України", – підтвердив міністр фінансів Сергій Марченко

Він додав, що проєкт HOPE підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відновлення.

Також найближчим часом Україна очікує на фінансування від урядів Японії та Норвегії через проєкт Світового банку "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Фінансування частково компенсує витрати держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування та пенсійні виплати.

Японія стає одним із найбільших міжнародних фінансових донорів України. У грудні минулого року Україна отримала від Японії $2,2 млрд, що було найбільшою сумою міжнародної допомоги серед усіх партнерів України.

У січні, коли допомога партнерів з різних причин була призупинена, Японія надала Україні пільгових кредитів та грантів на $390 млн.

У січні 2024 року Японія подарувала Україні п'ять газових турбін на 200 МВт. У лютому Японія подарувала Україні 1800 габіонів для захисту енергооб'єктів.

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