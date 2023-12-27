Україна отримала $5 млрд фінансової допомоги у грудні. У лідерах Японія
До державного бюджету України надійшло $5 млрд зовнішнього фінансування у грудні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Неповоротні грантові кошти становили 11% від загального обсягу фінансової допомоги.
Серед донорів у грудні 2023 року:
- Японія – $2,2 млрд (пільгове фінансування та гранти);
- ЄС – $1,6 млрд (пільгове фінансування);
- Міжнародний валютний фонд – близько $900 млн (пільгове фінансування);
- Норвегія – $190 млн (грант);
- Німеччина – $55 млн (грант);
- США – $50 млн (грант);
- Швейцарія – $20 млн (грант);
- Світовий банк – $8 млн (пільгове фінансування).
З початку повномасштабної війни Україна залучила $73,6 млрд в держбюджет від міжнародних партнерів. З них $42,5 млрд за 2023 рік.
Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету: зарплату вчителям та лікарям, гуманітарні потреби, а також на забезпечення соціального захисту населення.
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