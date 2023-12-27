Украина получила $5 млрд финансовой помощи в декабре. В лидерах Япония

Фото: пресс-служба НБУ

В государственный бюджет Украины поступило $5 млрд внешнего финансирования в декабре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Невозвратные грантовые средства составили 11% из общего объема финансовой помощи.

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Среди доноров в декабре 2023 года:

- Япония – $2,2 млрд (льготное финансирование и гранты);

- ЕС – $1,6 млрд (льготное финансирование);

- Международный валютный фонд – около $900 млн (льготное финансирование);

- Норвегия – $190 млн (грант);

- Германия – $55 млн (грант);

- США – $50 млн (грант);

- Швейцария – $20 млн (грант);

- Всемирный банк – $8 млн (льготное финансирование).

С начала полномасштабной войны Украина привлекла $73,6 млрд в госбюджет от международных партнеров. Из них $42,5 млрд в 2023 году.

Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета: зарплату учителям и врачам, гуманитарные нужды, а также на обеспечение социальной защиты населения.

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