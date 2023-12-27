Украина получила $5 млрд финансовой помощи в декабре. В лидерах Япония
В государственный бюджет Украины поступило $5 млрд внешнего финансирования в декабре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Невозвратные грантовые средства составили 11% из общего объема финансовой помощи.
Среди доноров в декабре 2023 года:
- Япония – $2,2 млрд (льготное финансирование и гранты);
- ЕС – $1,6 млрд (льготное финансирование);
- Международный валютный фонд – около $900 млн (льготное финансирование);
- Норвегия – $190 млн (грант);
- Германия – $55 млн (грант);
- США – $50 млн (грант);
- Швейцария – $20 млн (грант);
- Всемирный банк – $8 млн (льготное финансирование).
С начала полномасштабной войны Украина привлекла $73,6 млрд в госбюджет от международных партнеров. Из них $42,5 млрд в 2023 году.
Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета: зарплату учителям и врачам, гуманитарные нужды, а также на обеспечение социальной защиты населения.
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