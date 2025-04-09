Украина получила от ЕС третий транш, обеспеченный доходами от активов России

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В среду, 9 апреля, Украина получила от Евросоюза третий транш в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Его сумма составляет 1 млрд евро, сообщило Министерство финансов.

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Механизм ERA предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере $50 миллиардов, из которых взнос ЕС составляет 18,1 миллиарда евро ($20 миллиардов).

В общей сложности по программе ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 5 миллиардов евро. Остальные деньги от ЕС Украина будет получать частями до конца 2025 года.

"В 2025 году ЕС направил в государственный бюджет Украины 8,5 миллиарда евро – больше всего среди всех доноров. Средства поступили в рамках механизма ERA и финансового инструмента Ukraine Facility. Я благодарен партнерам за последовательную и предсказуемую поддержку, которая поддерживает финансовую устойчивость Украины. Привлеченное финансирование направляется на приоритетные сферы бюджета страны", — сказал министр финансов Сергей Марченко.

Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине – 50,5 миллиарда евро на приоритетные расходы госбюджета.