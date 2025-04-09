Україна отримала від ЄС третій транш, забезпечений доходами від активів Росії

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У середу, 9 квітня, Україна отримала від Євросоюзу третій транш у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Його сума становить 1 мільярд євро, повідомило Міністерство фінансів.

Механізм ERA передбачає надання Україні фінансової допомоги в розмірі $50 мільярд, із яких внесок ЄС становить 18,1 мільярда євро ($20 мільярдів).

Загалом за програмою ERA Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 5 мільярдів євро. Решту грошей від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

"У 2025 році ЄС спрямував до державного бюджету України 8,5 мільярда євро – найбільше серед усіх донорів. Кошти надійшли у рамках механізму ERA та фінансового інструменту Ukraine Facility. Я вдячний партнерам за послідовну та передбачувану підтримку, яка підтримує фінансову стійкість України. Залучене фінансування спрямовується на пріоритетні сфери бюджету країни", – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – 50,5 мільярда євро на пріоритетні видатки держбюджету.