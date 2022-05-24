Украина получила от Германии и Голландии 230 млн евро на поддержку здравоохранения

Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) кредитный транш на 79,5 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Данные средства были предоставлены Нидерландами в рамках Соглашения о ссуде "Дополнительная ссуда для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления", говорится в сообщении.

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Также министр финансов Сергей Марченко и директор немецкого государственного Кредитного учреждения для восстановления (KfW) по региону Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия Олаф Цимелько подписали соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки в объеме 150 млн евро.

Привлеченные средства предоставляются на бюджетную поддержку первоочередных социальных расходов, а также расходов на здравоохранение.

16 мая Украина получила от Японии льготный кредит на $100 млн для поддержки населения.

17 мая Кабмин одобрил постановление о привлечении льготного кредита в 150 млн евро от немецкого KfW.

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Роман Брыль

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