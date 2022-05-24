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Украина получила от Германии и Голландии 230 млн евро на поддержку здравоохранения

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 17:20
Украина получила от Германии и Голландии 230 млн евро на поддержку здравоохранения - Фото
Подписание соглашения с KfW (фото: Минфин/Facebook)

Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) кредитный транш на 79,5 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.   

Данные средства были предоставлены Нидерландами в рамках Соглашения о ссуде "Дополнительная ссуда для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления", говорится в сообщении. 

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Также министр финансов Сергей Марченко и директор немецкого государственного Кредитного учреждения для восстановления (KfW) по региону Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия Олаф Цимелько подписали соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки в объеме 150 млн евро.  

Привлеченные средства предоставляются на бюджетную поддержку первоочередных социальных расходов, а также расходов на здравоохранение. 

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Роман Брыль
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KfW Минфин МБРР льготные кредиты
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