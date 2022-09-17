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Украина получила от США грант на $1,5 млрд. Деньги уже поступили в бюджет

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 14:21
Украина получила от США грант на $1,5 млрд. Деньги уже поступили в бюджет - Фото
Фото: пресс-центр НБУ

В субботу в государственный бюджет Украины поступил американский грант в размере $1,5 млрд. Это последний транш из $4,5 млрд от США из целевого фонда Всемирного банка.

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Деньги пойдут на расходы, не связанные с войной.

"Грантовые средства будут направлены на возмещение расходов, понесенных бюджетом для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ и т.д.", – сообщило Министерство финансов.

Первые $3 млрд США перечислили Украине на День Независимости, 24 августа.

  • В ближайшее время Украина должна также получить 5 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза и $1,4 млрд экстренной помощи от Международного валютного фонда.
  • В ноябре крупный финансовый пакет готовит Всемирный банк.

Читайте также: Украине нужно еще 1,5 трлн грн, но Запад не дает гарантий. Как будем выживать в 2023 году

Андрій Водяний
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США финансовая помощь бюджет-2022
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