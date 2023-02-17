Украина получила от Великобритании $203 млн на зарплаты преподавателям и соцпомощь семьям
В государственный бюджет Украины через Всемирный банк поступила вторая часть дополнительного финансирования на сумму $203 млн под гарантии Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Общий объем кредита составляет $500 млн. О нем было объявлено в октябре прошлого года.
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Деньги предоставлены на льготных условиях, срок погашения кредита – 18,5 года, с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых.
Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми и заработную плату работникам государственных учреждений высшего образования.
"С первых дней полномасштабной войны РФ против Украины Великобритания является одним из лидеров в предоставлении помощи, в том числе финансовой. Эта помощь дает возможность и дальше бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование приоритетных расходов", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
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