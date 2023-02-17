Украина получила от Великобритании $203 млн на зарплаты преподавателям и соцпомощь семьям

В государственный бюджет Украины через Всемирный банк поступила вторая часть дополнительного финансирования на сумму $203 млн под гарантии Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Общий объем кредита составляет $500 млн. О нем было объявлено в октябре прошлого года.

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Деньги предоставлены на льготных условиях, срок погашения кредита – 18,5 года, с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых.

Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми и заработную плату работникам государственных учреждений высшего образования.

"С первых дней полномасштабной войны РФ против Украины Великобритания является одним из лидеров в предоставлении помощи, в том числе финансовой. Эта помощь дает возможность и дальше бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование приоритетных расходов", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

16 февраля Израиль согласился предоставить кредитные гарантии на $200 млн под проекты в Украине.

16 февраля Норвегия приняла пятилетний пакет помощи Украине на $7,2 млрд.

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Роман Бриль

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