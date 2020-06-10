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Украина получит первый транш от МВФ 11 июня - Минфин

Украина получит первый транш от МВФ 11 июня - Минфин
10.06.2020, 08:52

Первый транш кредита от МВФ составит $2,1 млрд и будет направлен в госбюджет

Первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,1 млрд должен поступить в Украину 11 июня, сообщают в Министерстве финансов Украины.

Эти деньги направят в госбюджет. В ведомстве отметили, что поддержка от МВФ позволит обеспечить социальную защиту населения, в частности принять меры для предотвращения распространения коронавируса.

После завершения внутренних процедур МВФ, связанных с одобрением программы, тексты письма о намерениях и меморандума об экономической и финансовой политике, содержащие меры которые необходимо осуществить Украине в течение действия программы, будут опубликованы на официальных сайтах МВФ, Министерства финансов и Национального банка, сообщили в министерстве.

Марина Кучук
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