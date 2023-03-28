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Украина получит второй в этом году грант от США на $2,5 млрд

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 17:46
Украина получит второй в этом году грант от США на $2,5 млрд - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров принял распоряжение для получения второго гранта в этом году от США на сумму $2,5 млрд. Об этом сообщается на правительственном портале.   

Средства поступят через проект Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.  

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Также в рамках финансовой поддержки Украина получит дополнительно $150 млн от других партнеров. 

Деньги гранта пойдут на зарплаты спасателям, учителям, врачам, на помощь пенсионерам, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью и малообеспеченным семьям. 

Первый грант от США в размере $6 млрд Украина получила в феврале.  

"Благодарим наших друзей из США и всех партнеров за помощь. Наше активное сотрудничество продолжается, и это касается не только предоставления Украине финансовой поддержки", — прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль

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Роман Бриль
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