Украина получит второй в этом году грант от США на $2,5 млрд
Кабинет министров принял распоряжение для получения второго гранта в этом году от США на сумму $2,5 млрд. Об этом сообщается на правительственном портале.
Средства поступят через проект Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.
Также в рамках финансовой поддержки Украина получит дополнительно $150 млн от других партнеров.
Деньги гранта пойдут на зарплаты спасателям, учителям, врачам, на помощь пенсионерам, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью и малообеспеченным семьям.
Первый грант от США в размере $6 млрд Украина получила в феврале.
"Благодарим наших друзей из США и всех партнеров за помощь. Наше активное сотрудничество продолжается, и это касается не только предоставления Украине финансовой поддержки", — прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.
- 20 декабря 2022 года Украина получила грант в $2 млрд от США из целевого фонда Всемирного банка.
- 24 января 2023 года Нафтогаз договорился с ЕБРР о гранте на 189 млн евро на закупку дополнительного газа.
- 10 февраля МБРР выделил грант в $50 млн на восстановление логистики в Украине.
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