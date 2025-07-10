Украина предлагает создать два фонда на $1 трлн для восстановления и инвестиций

Украинское правительство предлагает создать Фонд Украина на $540 млрд для восстановления, и Европейский структурный фонд на $460 млрд для инвестиций

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Украина представила концепцию создания двух масштабных фондов общим объемом $1 трлн для послевоенного восстановления и модернизации страны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Украинской платформы доноров на URC-2025.

Первый из них – Фонд Украина на $540 млрд, который, по словам Шмыгаля, соответствует актуальной оценке потребностей в восстановлении от Всемирного банка. Этот фонд должен администрировать Украина. Источники финансирования – конфискованные российские активы и специальный налог на экспорт российского сырья.

Второй – Европейский структурный фонд объемом $460 млрд, в котором речь идет уже об инвестициях частного сектора ЕС в развитие производств в Украине. "Проекты, которые будут реализовываться за счет этих фондов, принесут выигрыш не только Украине, но и всей европейской экономике", – подчеркнул Шмыгаль.

Он также заявил, что Украина вместе с партнерами уже запустила финансовый механизм ERA для использования замороженных российских активов, выполняет программу с МВФ и имеет достаточно средств для покрытия дефицита госбюджета в 2025 году.

Отдельно премьер озвучил запрос на финансирование 2026-2027 годов, в частности на нужды безопасности.

"Мы предлагаем нашим европейским партнерам инвестировать в европейскую оборону через софинансирование украинской армии. Военные расходы сейчас составляют $100-120 млрд. В условиях мира и без учета производства оружия, содержание украинского войска будет стоить 50 млрд евро в год. Рассчитываем, что половину этой суммы обеспечит ЕС", – подчеркнул премьер и добавил, что Украина готова стать гарантом европейской безопасности.