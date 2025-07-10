Україна пропонує створити два фонди на $1 трлн для відбудови та інвестицій

Український уряд пропонує створити Фонд Україна на $540 млрд для відновлення, та Європейський структурний фонд обсягом $460 млрд для інвестицій

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Україна презентувала концепцію створення двох масштабних фондів загальним обсягом $1 трлн для повоєнної відбудови та модернізації країни. Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Української платформи донорів на URC-2025.

Перший із них – Фонд Україна на $540 млрд, який, за словами Шмигаля, відповідає актуальній оцінці потреб у відновленні від Світового банку. Цей фонд має адмініструвати Україна. Джерела фінансування – конфісковані російські активи та спеціальний податок на експорт російської сировини.

Другий – Європейський структурний фонд обсягом $460 млрд, у якому йдеться вже про інвестиції приватного сектору ЄС у розвиток виробництв в Україні. "Проєкти, які реалізовуватимуться за рахунок цих фондів, принесуть виграш не лише Україні, а й усій європейській економіці", – підкреслив Шмигаль.

Він також заявив, що Україна разом із партнерами вже запустила фінансовий механізм ERA для використання заморожених російських активів, виконує програму з МВФ і має достатньо коштів для покриття дефіциту держбюджету у 2025 році.

Окремо премʼєр озвучив запит на фінансування 2026–2027 років, зокрема на потреби безпеки.

"Ми пропонуємо нашим європейським партнерам інвестувати в європейську оборону через співфінансування української армії. Військові видатки зараз складають $100-120 млрд. В умовах миру і без врахування виробництва зброї, утримання українського війська коштуватиме 50 млрд євро на рік. Розраховуємо, що половину цієї суми забезпечить ЄС", – підкреслив прем’єр і додав, що Україна готова стати гарантом європейської безпеки.