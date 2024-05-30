Украина привлечет $7,8 млрд от США на 40 лет. Но долг могут списать раньше

Украина и США договорились об условиях привлечения $7,8 млрд кредита из нового американского пакета помощи

Доллар (Фото: Pexels)

Украина и США договорились об условиях привлечения $7,8 млрд кредита, предусмотренного в новом американском пакете помощи. Соответствующий проект соглашения между странами приняло украинское правительство, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Это средства в рамках нового пакета американской помощи, которые будут направлены государственному бюджету", – сказал Шмыгаль на заседании правительства 30 мая.

Как уточнил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, в соглашении прописаны финансовые условия предоставления займа:

- фиксированная сумма на момент выделения средств;

– начисление процентов и корректировка с учетом инфляции не предусмотрена;

– после 15 ноября 2024 года президент США может отменить до 50% суммы возврата, после 1 января 2026 года президент США может отменить оставшуюся сумму.

В случае, если решение об отмене не было принято президентом США в определенный срок в течение 40 лет после предоставления такого финансирования, стороны договариваются провести переговоры о возможности такого возврата.

Также сегодня Кабмин поддержал решение о привлечении в 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка.

Эти средства будут направлены на кредитование малого и среднего бизнеса, уточнил Шмыгаль.



"В целом, в этом году Украина уже получила 11,8 млрд долларов международной финансовой помощи. Это, в частности, средства МВФ, средства Евросоюза по программе Ukraine Facility, средства других партнеров: Японии, Канады, Великобритании", – рассказал глава правительства.

20 марта 2024 года Минэкономики обнародовало план для Ukraine Facility.

14 мая Евросоюз окончательно утвердил План Украины: финансовая помощь станет регулярной.