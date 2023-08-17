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Украина просит главу Всемирной торговой организации помочь восстановить агроэкспорт

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 17:54
Украина просит главу Всемирной торговой организации помочь восстановить агроэкспорт - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Украина рассчитывает на поддержку Всемирной торговой организации в восстановлении украинского аграрного экспорта. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, посетившей Киев.   

Премьер призвал Нгози Оконджо-Ивеалу усилить международное давление для возобновления зерновой инициативы и выразил надежду на помощь ВТО в гуманитарном разминировании. 

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В свою очередь директор ВТО отметила важность разблокирования зернового коридора.  

Она также высоко оценила украинскую программу поддержки малого и среднего бизнеса єРобота, которая помогает создать рабочие места в Украине. 

"Был рад услышать, что ВТО поддержит программу и будет готова помочь с привлечением средств для финансирования грантов", — отметил Шмыгаль.  

Также во время встречи состоялась передача Украиной протокола о принятии Верховной Радой Украины изменений в соглашение об учреждении ВТО. Речь идет о запрещении субсидий за незаконное, незарегистрированное и нерегулируемое рыболовство с целью защитить морские биоресурсы. 

Инструмент о принятии Украиной Соглашения стал 15-м таким документом, полученным ВТО. Соглашение вступит в силу после его принятия двумя третями членов ВТО. 

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Роман Брыль
ВТОэкспорт зернаєРоботаНгози Оконджо-Ивеала
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