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Україна просить голову Світової організації торгівлі допомогти відновити агроекспорт

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 17:54
Україна просить голову Світової організації торгівлі допомогти відновити агроекспорт - Фото
Фото: пресслужба Кабміну

Україна розраховує на підтримку Світової організації торгівлі у відновленні українського аграрного експорту. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з директоркою СОТ Нгозі Оконджо-Івеалою, яка відвідала Київ.

Прем'єр закликав Нгозі Оконджо-Івеалу посилити міжнародний тиск для відновлення зернової ініціативи та висловив надію на допомогу СОТ у гуманітарному розмінуванні.

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Своєю чергою директорка СОТ наголосила на важливості розблокування зернового коридору.

Вона також високо оцінила українську програму підтримки малого та середнього бізнесу єРобота, яка допомагає створити робочі місця в Україні.

"Був радий почути, що СОТ підтримає програму і буде готова допомогти із залученням коштів для фінансування грантів", – зазначив Шмигаль.

Також під час зустрічі відбулося передання Україною протоколу про ухвалення Верховною Радою України змін до угоди про заснування СОТ. Йдеться про заборону субсидій за незаконне, незареєстроване та нерегульоване рибальство з метою захистити морські біоресурси.

Інструмент про прийняття Україною Угоди став 15 таким документом, отриманим СОТ. Угода набуде чинності після її ухвалення двома третинами членів СОТ.

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Роман Бриль
експорт зернаСОТєРоботаНгозі Оконджо-Івеала
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