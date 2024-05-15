Украина сможет претендовать на российские активы в Эстонии как репарации: закон
В среду, 15 мая, парламент Эстонии проголосовал за законопроект, позволяющий использовать замороженные российские активы на восстановление Украины. Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил в соцсети Х.
Документ поддержали подавляющим большинством голосов.
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"Наш парламент подавляющим большинством голосов принял закон, который позволит использовать замороженные активы России в пользу Украины! Надеюсь, президент поскорее объявит его законом", – написал Цахкна.
Министр иностранных дел Эстонии добавил, что эта инициатива еще на шаг приблизила Европу к созданию прецедента.
- 6 января 2024 года президент Владимир Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.
- В марте лидеры Евросоюза согласились конфисковать большую часть прибыли, полученной от замороженных российских активов, и передать ее Украине.