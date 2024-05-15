Украина сможет претендовать на российские активы в Эстонии как репарации: закон

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В среду, 15 мая, парламент Эстонии проголосовал за законопроект, позволяющий использовать замороженные российские активы на восстановление Украины. Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил в соцсети Х.

Документ поддержали подавляющим большинством голосов.

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"Наш парламент подавляющим большинством голосов принял закон, который позволит использовать замороженные активы России в пользу Украины! Надеюсь, президент поскорее объявит его законом", – написал Цахкна.

Министр иностранных дел Эстонии добавил, что эта инициатива еще на шаг приблизила Европу к созданию прецедента.