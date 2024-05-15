Україна зможе претендувати на російські активи в Естонії як репарації: закон

Фото: depositphotos.com

У середу, 15 травня, парламент Естонії проголосував за законопроєкт, який дозволить використовувати заморожені російські активи на відновлення України. Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі Х.

Документ підтримали переважною більшістю голосів.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Наш парламент переважною більшістю голосів ухвалив закон, який дозволить використовувати заморожені активи Росії на користь України! Сподіваюся, президент якнайшвидше оголосить його законом", – написав Цахкна.

Міністр закордонних справ Естонії додав, що ця ініціатива ще на крок наблизила Європу до створення прецеденту.