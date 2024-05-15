Україна зможе претендувати на російські активи в Естонії як репарації: закон
У середу, 15 травня, парламент Естонії проголосував за законопроєкт, який дозволить використовувати заморожені російські активи на відновлення України. Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі Х.
Документ підтримали переважною більшістю голосів.
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"Наш парламент переважною більшістю голосів ухвалив закон, який дозволить використовувати заморожені активи Росії на користь України! Сподіваюся, президент якнайшвидше оголосить його законом", – написав Цахкна.
Міністр закордонних справ Естонії додав, що ця ініціатива ще на крок наблизила Європу до створення прецеденту.
- 6 січня 2024 року президент Володимир Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.
- У березні лідери Євросоюзу погодилися конфіскувати більшу частину прибутку, отриманого від заморожених російських активів, і передати його Україні.