Украина сократила внешний товарооборот на 30% с начала года — Гостаможслужба
Внешний товарооборот Украины составил $16,6 млрд в январе-феврале, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
В Украину импортировали товаров на сумму $10,1 млрд, а экспортировали — на $6,5 млрд за два первых месяца года, уточняют в Гостаможслужбе.
Налогооблагаемый импорт достиг $8,1 млрд, что составляет 80% от общих объемов импортируемых товаров.
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $1,7 млрд, Польша — $1 млрд и Турция — $760 млн.
Экспортировали из Украины больше всего в: Польшу — на $953 млн, Румынию — на $609 млн, Китай — на $605 млн.
Больше всего Украина импортировала машины, оборудование и транспорт — $2,9 млрд, топливно-энергетические товары — $2,6 млрд, продукцию химической промышленности – $1,7 млрд
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары — $4,3 млрд, металлы и изделия из них — $568 млн, машины, оборудование и транспорт — $521 млн.
- В январе 2023 года внешний товарооборот Украины сократился на 35% – до $7,9 млрд.
- 14 февраля Кабмин максимально упростил импорт товаров военного назначения, включая беспилотники.
- 13 марта отчет SIPRI показал, что Украина стала третьей в списке крупнейших импортеров оружия в мире.
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