Украина успешно выкупила ВВП-варранты Яресько

Украина завершила выкуп на Ирландской фондовой бирже около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Министерства финансов на бирже.

"По состоянию на 14 августа 2020 года Министерство финансов успешно отдало распоряжение о выкупе примерно 10% от общей условной суммы выпущенных ценных бумаг, привязанных к ВВП", - говорится в сообщении Минфина от имени Украины.

В релизе отсутствует данные о цене сделки, однако в последние дни ВВП-варранты котировались по курсу чуть дороже 86% от номинала, что позволяет оценить сделку примерно в $275 млн.

"В настоящее время у Министерства финансов нет намерений перепродавать такие ценные бумаги", - отмечается в документе.

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В 2015 году Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации $19,3 млрд государственного долга. Реструктуризация предполагала списание 20% основной суммы долга ($3,8 млрд), отсрочку на четыре года тела кредита, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Украина выпустила ВВП-варранты на сумму списанных кредиторами еврооблигаций. По условиям выпуска, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит $125,4 млрд. Инициатором выпуска была на тот момент министр финансов Украины Наталья Яресько.

Варрант — это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговорённой цене в течение определённого промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.

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Сергей Чигирь

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