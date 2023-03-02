Украина увеличила расходы из бюджета в феврале до 226,7 млрд грн

В феврале в общий фонд государственного бюджета поступило 132,2 млрд грн, а расходы составили 226,7 млрд грн. Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

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Почти 40% доходов бюджета в прошлом месяце составляли западные гранты – 51,4 млрд грн.

По сравнению с январем доходы общего бюджета увеличились на 27% (со 104,4 млрд грн), а расходы – на 23% (со 183,6 млрд грн).

За два первых месяца в бюджет поступило 284,0 млрд грн, в том числе в общий фонд – 236,6 млрд грн; кассовые расходы составили 446,6 млрд грн, в том числе из общего фонда – 410,3 млрд грн.

Разница между доходами и расходами финансируется на средства заимствований, которые с начала года составляли 226,8 млрд грн.

Большинство этой суммы, или 142,8 млрд грн, – это финансовая помощь от Запада, в том числе 3 млрд евро от Евросоюза. Еще 84 млрд грн правительство привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Доходы государственного бюджета на 2023 год запланированы в размере 1,3 трлн грн, расходы – 2,6 трлн.

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Андрій Водяний

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