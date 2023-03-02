UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина увеличила расходы из бюджета в феврале до 226,7 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 10:51
Украина увеличила расходы из бюджета в феврале до 226,7 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

В феврале в общий фонд государственного бюджета поступило 132,2 млрд грн, а расходы составили 226,7 млрд грн. Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Почти 40% доходов бюджета в прошлом месяце составляли западные гранты – 51,4 млрд грн.

По сравнению с январем доходы общего бюджета увеличились на 27% (со 104,4 млрд грн), а расходы – на 23% (со 183,6 млрд грн).

За два первых месяца в бюджет поступило 284,0 млрд грн, в том числе в общий фонд – 236,6 млрд грн; кассовые расходы составили 446,6 млрд грн, в том числе из общего фонда – 410,3 млрд грн.

Разница между доходами и расходами финансируется на средства заимствований, которые с начала года составляли 226,8 млрд грн.

Большинство этой суммы, или 142,8 млрд грн, – это финансовая помощь от Запада, в том числе 3 млрд евро от Евросоюза. Еще 84 млрд грн правительство привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Читайте также: Триллион на армию, фонд восстановления и гигантский дефицит: 8 цифр бюджета на 2023 год

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Минфин бюджет-2023
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 