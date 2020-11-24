UA

Украина ведет налоговую политику на два фронта – вывод МВФ

24.11.2020, 08:10
Украина ведет налоговую политику на два фронта – вывод МВФ - Фото
МВФ (фото - depositphotos.com)

В Международном валютном фонде считают, что Украина ведет налоговую политику на два фронта: занимается обновлением налоговой системы и одновременно ставит под сомнение ее существующие положения. Соответствующий вывод сделал Департамент по фискальным вопросам МВФ, говорится в отчете Фонда.

В МВФ отметили значительные усилия Украины в направлении модернизации международных аспектов налога на прибыль, но предостерегли от опасности его отмены из-за желания отдельных лиц.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Налоговая политика в Украине ведется на два фронта. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы, а с другой под сомнение ставятся основные положения существующей системы", – говорится в отчете.

Читайте также: Приплыли. Пристегнитесь. Почему бюджетный кризис в конце года был очевиден

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
МВФ транш мвф налоговая реформа

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 