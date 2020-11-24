Украина ведет налоговую политику на два фронта – вывод МВФ

В Международном валютном фонде считают, что Украина ведет налоговую политику на два фронта: занимается обновлением налоговой системы и одновременно ставит под сомнение ее существующие положения. Соответствующий вывод сделал Департамент по фискальным вопросам МВФ, говорится в отчете Фонда.

В МВФ отметили значительные усилия Украины в направлении модернизации международных аспектов налога на прибыль, но предостерегли от опасности его отмены из-за желания отдельных лиц.

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"Налоговая политика в Украине ведется на два фронта. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы, а с другой под сомнение ставятся основные положения существующей системы", – говорится в отчете.

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6 ноября 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина выполнила четыре из десяти структурных маяков программы МВФ. Такими были сокращение доли проблемных кредитов, запуск рынка газа, реформа таможни и налоговой. Тогда на финальной стадии находилось еще два структурных маяка.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы stand-by Международного валютного фонда.

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Наталия Софиенко

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