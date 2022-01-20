Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала. В НБУ назвали причины
Украина потеряла возможность привлекать внешний капитал в результате стрессовой ситуации на рынке внешних заимствований из-за роста геополитического напряжения. Об этом во время пресс-брифинга по монетарной политике рассказал директор департамента открытых рынков Национального банка (НБУ) Алексей Лупин.
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По его словам, геополитика привела к росту премий за риски украинских ценных бумаг как на внешних рынках, так и на внутренних.
"Причем на внешних рынках доходность украинских ОВГЗ достигла стрессовых уровней, двузначных. И, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", – сообщил Лупин.
Как отметил Лупин, внутренний рынок значительно лучше пережил эти события. Так, 19 января наблюдались пиковые ставки на вторичном рынке облигаций внутреннего госзайма со ставкой 16-17%.
"Если сравнивать с мартом 2020 года, то там были пиковые соглашения на вторичном рынке гособлигаций по ставке 20-25%", – добавил он.
Лупин также подчеркнул, что поэтому инвестору, который хочет купить ОВГЗ, нет смысла участвовать в первичных аукционах. По его словам, значительно дешевле сейчас купить на вторичном.
"Но, мы считаем, что это временное явление и после деэскалации доходности сравняются на вторичном и первичном рынке. И, соответственно, Минфин сможет привлекать гривну на аукционах", – пояснил он.
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