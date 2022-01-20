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Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала. В НБУ назвали причины

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 17:02
Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала. В НБУ назвали причины - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина потеряла возможность привлекать внешний капитал в результате стрессовой ситуации на рынке внешних заимствований из-за роста геополитического напряжения. Об этом во время пресс-брифинга по монетарной политике рассказал директор департамента открытых рынков Национального банка (НБУ) Алексей Лупин.

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По его словам, геополитика привела к росту премий за риски украинских ценных бумаг как на внешних рынках, так и на внутренних. 

"Причем на внешних рынках доходность украинских ОВГЗ достигла стрессовых уровней, двузначных. И, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", – сообщил Лупин.

Как отметил Лупин, внутренний рынок значительно лучше пережил эти события. Так, 19 января наблюдались пиковые ставки на вторичном рынке облигаций внутреннего госзайма со ставкой 16-17%.

"Если сравнивать с мартом 2020 года, то там были пиковые соглашения на вторичном рынке гособлигаций по ставке 20-25%", – добавил он.

Лупин также подчеркнул, что поэтому инвестору, который хочет купить ОВГЗ, нет смысла участвовать в первичных аукционах. По его словам, значительно дешевле сейчас купить на вторичном. 

"Но, мы считаем, что это временное явление и после деэскалации доходности сравняются на вторичном и первичном рынке. И, соответственно, Минфин сможет привлекать гривну на аукционах", – пояснил он.

  • 17 декабря 2021 года стоимость украинских ценных бумаг резко упала после того, что Россия передала США и НАТО документы со своими требованиями. 
  • 13 января 2022 года рынок украинских еврооблигаций обвалился и падение замедлилось только к понедельнику, 18 января.  
  • 19 января 2022 года котировки украинских облигаций внешнего госзайма возобновили рост.

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Наталия Фреик
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