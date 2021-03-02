Украина выплатила $335 млн процентов по евробондам

1 марта Украина выплатила $335 млн процентов по еврооблигациям. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

Это был девятый купон процентных выплат по евробондам. Заимствования осуществлялись по ставке 7,75% годовых. Эти евробонды Украина выпустила в 2015 году в рамках операции с государственным и гарантированным государством долгом. Также евробонды выпустили для реструктуризации внешних займов Киева, Укравтодора и КБ "Южное".

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Проценты по этому займу выплачиваются ежегодно 1 марта и 1 сентября с 2016 года. Срок погашения еврооблигаций – 1 сентября с 2019-го по 2027 год. По этим евробондам Украина уже выплатила процентов на $3,72 млрд.

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В 2015 году Минфин провел реструктуризацию евробондов на сумму $15 млрд. Это снизило на 20% ($3 млрд) сумму внешнего долга Украины.

19 декабря 2020 года Минфин доразместил еврооблигаций-2033 на $600 млн с процентной ставкой 7,253%. Общая непогашенная сумма облигаций составляла $2,6 млрд.

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Александр Мясищев

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