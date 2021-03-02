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Украина выплатила $335 млн процентов по евробондам

02.03.2021, 10:44
Украина выплатила $335 млн процентов по евробондам - Фото
Иллюстративное фото (Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ)

1 марта Украина выплатила $335 млн процентов по еврооблигациям. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

Это был девятый купон процентных выплат по евробондам. Заимствования осуществлялись по ставке 7,75% годовых. Эти евробонды Украина выпустила в 2015 году в рамках операции с государственным и гарантированным государством долгом. Также евробонды выпустили для реструктуризации внешних займов Киева, Укравтодора и КБ "Южное".

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Проценты по этому займу выплачиваются ежегодно 1 марта и 1 сентября с 2016 года. Срок погашения еврооблигаций – 1 сентября с 2019-го по 2027 год. По этим евробондам Украина уже выплатила процентов на $3,72 млрд.

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Александр Мясищев
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еврооблигации евробонды внешний долг украины
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