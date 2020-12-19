Украина завершила доразмещение евробондов на $600 млн

Украина провела расчеты по доразмещению еврооблигаций-2033 на сумму $600 млн с процентной ставкой 7,253%, общая непогашенная сумма облигаций составляет $2,6 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.

Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения — их доли составили 52%, 37% и 10% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.

"Средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета", – добавили в Минфине.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.