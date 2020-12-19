UA

Украина завершила доразмещение евробондов на $600 млн

19.12.2020, 11:25
Украина завершила доразмещение евробондов на $600 млн - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Украина провела расчеты по доразмещению еврооблигаций-2033 на сумму $600 млн с процентной ставкой 7,253%, общая непогашенная сумма облигаций составляет $2,6 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.

Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения — их доли составили 52%, 37% и 10% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.

"Средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета", – добавили в Минфине.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
еврооблигации Минфин евробонды

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как умирают врачи. Пять рассказов о медиках, погибших от коронавируса

ИсторииКак умирают врачи. Пять рассказов о медиках, погибших от коронавируса
 