Украина завершила доразмещение евробондов на $600 млн
Украина провела расчеты по доразмещению еврооблигаций-2033 на сумму $600 млн с процентной ставкой 7,253%, общая непогашенная сумма облигаций составляет $2,6 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.
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Еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.
Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%) и пенсионных и страховых фондов (2%).
Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения — их доли составили 52%, 37% и 10% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.
"Средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета", – добавили в Минфине.
- В июне 2019 года после 15-летней паузы Минфин выпустил еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75%.
- В январе 2020 года Украина разместила евробонды на 1,25 млрд евро. Рекордно дешево.
- 2 июля 2020 года Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций. Позже министр финансов обвинил экс-главу НБУ Якова Смолия в срыве эмиссии еврооблигаций.
- 23 июля Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.
- 3 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, объем заимствований может составить $1 млрд.
- Украина 11 декабря осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн.
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