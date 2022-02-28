Украина выпускает военные гособлигации. Первый аукцион уже завтра

Министерство финансов выпускает военные облигации внутреннего госзайма для финансирования государственного бюджета в условиях военной агрессии России. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Купить военные ОВГЗ могут граждане, бизнес, иностранные инвесторы. Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, а также для бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

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Основные условия военных ОВГЗ следующие:

• номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн;

• срок обращения – 1 год;

• ставка доходности будет определена на аукционе.

Первый аукцион будет проведен завтра, 1 марта 2022 года.

"Каждый имеет возможность поддержать финансирование потребностей армии и бюджета страны, приобретя наши военные ОВГЗ. Обращайтесь к банкам – первичным дилерам, они помогут вам оказать поддержку государству в эти сложные времена", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

28 февраля глава Минфина заявил, что макрофинансовой стабильности Украины и госбюджету ничего не угрожает. Все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

Кабинет министров принял постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн в месяц.

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Роман Брыль

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