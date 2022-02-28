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Украина выпускает военные гособлигации. Первый аукцион уже завтра

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 18:05
Украина выпускает военные гособлигации. Первый аукцион уже завтра - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов выпускает военные облигации внутреннего госзайма для финансирования государственного бюджета в условиях военной агрессии России. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.  

Купить военные ОВГЗ могут граждане, бизнес, иностранные инвесторы. Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, а также для бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения. 

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Основные условия военных ОВГЗ следующие: 

• номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн;

• срок обращения – 1 год; 

• ставка доходности будет определена на аукционе. 

Первый аукцион будет проведен завтра, 1 марта 2022 года. 

"Каждый имеет возможность поддержать финансирование потребностей армии и бюджета страны, приобретя наши военные ОВГЗ. Обращайтесь к банкам – первичным дилерам, они помогут вам оказать поддержку государству в эти сложные времена", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.   

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Роман Брыль
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