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Украина запретила россиянам занимать руководящие должности в банках и финкомпаниях

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 15:59
Украина запретила россиянам занимать руководящие должности в банках и финкомпаниях - Фото
Фото: Zelenskiy Official/telegram

Президент Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.  

Закон, в частности, запрещает гражданам России и Беларуси занимать руководящие и управляющие должности в компаниях, предоставляющих финансовые услуги в Украине.

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Документ обязывает финкомпании в Украине относится к резидентам страны-агрессора – физлицам и юрлицам – как к высокорисковым клиентам. 

Также компании должны отчитываться в Госфинмониторинг о каждой операции свыше 400 000 грн с субъектами, связанными с Россией и/или Беларусью. 

Действие закона распространяется на компании, занимающиеся торговлей предметами искусства и на риэлтерские агентства.  

Документ также адаптирует законодательство к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843. Принятие закона было частью домашней работы Украины как кандидата в члены Европейского Союза, подчеркивают в Минфине.  

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Роман Бриль
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Госфинмониторинг вступление в ЕС Минфин финкомпании страна-агрессор финансовый рынок FATF
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