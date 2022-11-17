Украина запретила россиянам занимать руководящие должности в банках и финкомпаниях

Президент Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Закон, в частности, запрещает гражданам России и Беларуси занимать руководящие и управляющие должности в компаниях, предоставляющих финансовые услуги в Украине.

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Документ обязывает финкомпании в Украине относится к резидентам страны-агрессора – физлицам и юрлицам – как к высокорисковым клиентам.

Также компании должны отчитываться в Госфинмониторинг о каждой операции свыше 400 000 грн с субъектами, связанными с Россией и/или Беларусью.

Действие закона распространяется на компании, занимающиеся торговлей предметами искусства и на риэлтерские агентства.

Документ также адаптирует законодательство к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843. Принятие закона было частью домашней работы Украины как кандидата в члены Европейского Союза, подчеркивают в Минфине.

4 ноября Рада запретила россиянам работать на топ-должностях в банках и финучреждениях Украины.

16 ноября Украина расторгла соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения.

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Роман Бриль

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