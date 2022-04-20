UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина запросила у МВФ $5 млрд в месяц на поддержку экономики

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 17:45
Украина запросила у МВФ $5 млрд в месяц на поддержку экономики - Фото
Кристалина Георгиева (Фото: ЕРА)

Украина запросила у Международного валютного фонда $5 млрд в месяц на поддержку макроэкономической стабильности. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время видеоконференции.  

"Мы детально обсудили с министерством финансов поддержку, необходимую для стабильной работы экономики в следующие три месяца. Они назвали сумму в $5 млрд в месяц, что вряд ли превышает текущие потребности страны", – сказала Георгиева. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

На данном этапе основной приоритет МВФ – убедится, что среди стран-членов есть понимание необходимости закрыть финансовые потребности Украины.  

Георгиева подчеркнула, что запрашиваемая сумма не будет использоваться на восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Для этого нужны более крупные инвестиции. 

"Мы мобилизуем средства наших партнеров через различные каналы, чтобы обеспечить эту поддержку. Мы будем детально изучать конкретные потребности Украины и способы, как их удовлетворить", – добавил директор-распорядитель. 

Георгиева напомнила, что МВФ создал специальный счет для финансовой поддержки Украины и он открыт для всех желающих помочь стране. Счет уже пополнила Канада на $800 млн. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МВФ Минфин помощь Украине макроэкономическая стабильность донорский счет
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 