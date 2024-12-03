Украине обновили список требований для получения финансовой помощи партнеров

Украина за три квартала выполнила 199 из 531 обязательства перед партнерами

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Министерство финансов обновило Матрицу реформ, — аналитический инструмент, который включает перечень требований и обязательств Украины для получения международной финансовой помощи. В обновленной Матрице 325 условий и рекомендаций, которым соответствует 531 индикатор для выполнения на ближайшие 10 лет, сообщает пресс-служба Минфина.

При запуске в июне этого года Матрица включала 206 реформ и 410 индикаторов. В обновленной в июле Матрице было 314 реформ, которым соответствовали 520 индикаторов к выполнению.

Количество условий и индикаторов для выполнения может меняться в зависимости от пересмотров программ сотрудничества с международными партнерами, объясняют в министерстве.

За три квартала 2024 года Украина полностью выполнила 199 из 531 индикаторов из списка условий и рекомендаций международных партнеров. За третий квартал было выполнено 99 индикаторов.

"Условия программ финансовой поддержки по результатам мониторинга первых трех кварталов 2024 года выполнены полностью и в соответствии с согласованными с международными партнерами сроками. Это позволило своевременно привлечь прямую бюджетную поддержку", — говорится в сообщении министерства.

Матрица реформ Обязательства Украины закреплены в официальных документах: Отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС, Программа МВФ Extended Fund Facility, План Украины по финансовому инструменту ЕС Ukraine Facility, Условия кредитного инструмента Всемирного банка Development Policy Loan. Матрица реформ находится в открытом доступе и позволяет гражданам Украины, иностранным партнерам легко и быстро находить информацию о сроках, графиках, ответственных за выполнение условий в разных сферах, влиянии на экономику. Обязательства Украины закреплены в официальных документах: Отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС, Программа МВФ Extended Fund Facility, План Украины по финансовому инструменту ЕС Ukraine Facility, Условия кредитного инструмента Всемирного банка Development Policy Loan. Матрица реформ находится в открытом доступе и позволяет гражданам Украины, иностранным партнерам легко и быстро находить информацию о сроках, графиках, ответственных за выполнение условий в разных сферах, влиянии на экономику.