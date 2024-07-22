Требований партнеров к Украине стало больше: Минфин обновил Матрицу реформ

Иллюстрация: Минфин/Facebook

Министерство финансов обновило Матрицу реформ – аналитический инструмент, который позволяет отслеживать выполнение требований международных партнеров в режиме реального времени. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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В обновленной Матрице – 314 реформ, которым соответствуют 520 индикаторов к выполнению. При запуске в июне этого года Матрица включала 206 реформ и 410 индикаторов.

Увеличение количества условий в обновленной Матрице реформ обусловлено, во-первых, пересмотром программ сотрудничества с международными партнерами, во-вторых, учетом мер на следующие годы. Раньше инструмент включал условия преимущественно на 2024 год. Матрица реформ является рабочим инструментом, который будет и дальше корректироваться в соответствии с договоренностями с партнерами, объясняют в Минфине.

За первое полугодие Украина уже выполнила 108 индикаторов.

Все меры представлены в таких официальных документах, как: Отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС, программа МВФ Extended Fund Facility, План Украины по финансовому инструменту ЕС Ukraine Facility, Условия кредитного инструмента Всемирного банка Development Policy Loan.

Интерактивный сайт позволяет проанализировать состояние выполнения согласованных реформ, график их имплементации, приоритет и уровень влияния на экономику, а также фиксирует существующие в официальных документах условия и рекомендации партнеров.

18 июня 2024 года президент Зеленский подписал закон о реформе автострахования: что изменится.

17 июля Украина уже выполнила условия для новых траншей и от ЕС и МВФ.

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