Вимог партнерів до України побільшало: Мінфін оновив Матрицю реформ

За перше півріччя Україна вже виконала 108 вимог міжнародних партнерів

Ілюстрація: Мінфін/Facebook

Міністерство фінансів оновило Матрицю реформ – аналітичний інструмент, який дає змогу відстежувати виконання вимог міжнародних партнерів у режимі реального часу. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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В оновленій Матриці – 314 реформ, яким відповідають 520 індикаторів до виконання. Під час запуску в червні цього року Матриця включала 206 реформ і 410 індикаторів.

Збільшення кількості умов у оновленій Матриці реформ обумовлено, по-перше, переглядом програм співпраці з міжнародними партнерами, по-друге, врахуванням заходів на наступні роки. Раніше інструмент включав умови переважно на 2024 рік. Матриця реформ є робочим інструментом, який і надалі коригуватиметься відповідно до домовленостей з партнерами, пояснюють у Мінфіні.

За перше півріччя Україна вже виконала 108 індикаторів.

Усі заходи представлені в таких офіційних документах, як: Звіт Єврокомісії щодо України в рамках пакета розширення ЄС, програма МВФ Extended Fund Facility, План України з фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility, Умови кредитного інструменту Світового банку Development Policy Loan.

Інтерактивний сайт дає змогу проаналізувати стан виконання узгоджених реформ, графік їхньої імплементації, пріоритет та рівень впливу на економіку, а також фіксує чинні в офіційних документах умови та рекомендації партнерів.

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