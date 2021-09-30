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Украина погасила еврооблигации на $1 млрд под гарантии США

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 17:22
Украина погасила еврооблигации на $1 млрд под гарантии США - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины погасило третий и последний выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Основная сумма платежа составила более $1 млрд. Кроме того было уплачено $7,355 млн процентных платежей.

Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2016 году с процентной ставкой 1,471% в год.

Это последний из трех выпусков еврооблигаций под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года, а второй – в мае 2020 года.

"Мы благодарны нашим партнерам за существенную поддержку государственного бюджета и содействие проведению реформ в Украине. Сейчас все еврооблигации, выпущенные Украиной под гарантию США в течение 2014-2016 годов, погашены в полном объеме", – прокомментировал Юрий Буца, правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом.

Также в ведомстве отметили, что в будущем надеются на продолжение бюджетной поддержки со стороны правительства США, как инструмента успешного преодоления последствий коронавирусной инфекции и общей поддержки реформ и восстановления устойчивого экономического роста.

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Анна Лыса-Кузмич
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госдолг еврооблигации Минфин евробонды государственный займ
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