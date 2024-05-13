Украинские банки в апреле снизили ставки по кредитам и депозитам для населения

Ставки по депозитам для населения упали до 11,2%, а средние процентные ставки по новым кредитам составили 34,4% годовых

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Банки Украины в апреле снизили ставки по кредитам и депозитам для населения. Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка.

Ставки по кредитам

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 34,4% годовых. Ставки упали на 0,1 п.п.

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Банки снизили ставки по депозитам. Данные: НБУ

Данные: НБУ

В то же время, кредитный портфель банков для населения вырос на 2,1% до 241 млрд гривен.

Ставки по депозитам

В апреле средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,2% годовых, что на 0,1 п.п. ниже месяца назад. Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1%.

Данные: НБУ

Депозитный портфель банков для населения вырос на 1,6% до 1,096 трлн гривень и превысил уровень начала года (1,078 трлн гривень).

В конце апреля учетная ставка была снижена до 13,5%.