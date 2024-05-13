Украинские банки в апреле снизили ставки по кредитам и депозитам для населения
Банки Украины в апреле снизили ставки по кредитам и депозитам для населения. Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка.
Ставки по кредитам
По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 34,4% годовых. Ставки упали на 0,1 п.п.
В то же время, кредитный портфель банков для населения вырос на 2,1% до 241 млрд гривен.
Ставки по депозитам
В апреле средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,2% годовых, что на 0,1 п.п. ниже месяца назад. Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1%.
Депозитный портфель банков для населения вырос на 1,6% до 1,096 трлн гривень и превысил уровень начала года (1,078 трлн гривень).
В конце апреля учетная ставка была снижена до 13,5%.
- 3 мая 2024 года НБУ объявил новый пакет смягчения валютных ограничений, "самый большой с начала войны".