Українські банки у квітні знизили ставки за кредитами та депозитами для населення
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Банки України у квітні знизили ставки за кредитами та депозитами для населення. Про це свідчать оновлені дані Національного банку України.

Ставки за кредитами

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 34,4% річних. Ставки впали на 0,1 в.п.

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Українські банки у квітні знизили ставки за кредитами та депозитами для населення
Банки знизили ставки за депозитами. Дані: НБУ
Українські банки у квітні знизили ставки за кредитами та депозитами для населення
Дані: НБУ

Водночас кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1% до 241 млрд гривень.

Ставки за депозитами

У квітні середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,2% річних, що на 0,1 в.п. нижче, ніж місяць тому. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1%.

Українські банки у квітні знизили ставки за кредитами та депозитами для населення
Дані: НБУ

Депозитний портфель банків для населення зріс на 1,6% до 1,096 трлн гривень і перевищив рівень початку року (1,078 трлн гривень).

Наприкінці квітня облікову ставку було знижено до 13,5%.

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