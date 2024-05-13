Українські банки у квітні знизили ставки за кредитами та депозитами для населення

Ставки за депозитами для населення впали до 11,2%, а середні відсоткові ставки за новими кредитами становили 34,4% річних

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Банки України у квітні знизили ставки за кредитами та депозитами для населення. Про це свідчать оновлені дані Національного банку України.

Ставки за кредитами

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 34,4% річних. Ставки впали на 0,1 в.п.

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Банки знизили ставки за депозитами. Дані: НБУ

Дані: НБУ

Водночас кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1% до 241 млрд гривень.

Ставки за депозитами

У квітні середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,2% річних, що на 0,1 в.п. нижче, ніж місяць тому. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1%.

Дані: НБУ

Депозитний портфель банків для населення зріс на 1,6% до 1,096 трлн гривень і перевищив рівень початку року (1,078 трлн гривень).

Наприкінці квітня облікову ставку було знижено до 13,5%.