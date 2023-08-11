Украинские евробонды за два месяца подорожали на 50%
Украинские еврооблигации за последние два месяца подорожали на 50%. Это означает, что инвесторы стали более оптимистичными по поводу перспектив возврата денег по ним, пишет Financial Times.
Впрочем, цены на евробонды остаются очень низкими. Такие уровни означают, что рынок уверен в безальтернативности будущей реструктуризации долга с жестким списанием. Но оценка того, сколько инвесторы смогут получить, все-таки выросла.
"Мы считаем, что реструктуризация может быть более благоприятной для нас, так как у страны более высокая платежеспособность, чем мы думали ранее", – сказал экономист Джанкарло Перассо из компании PGIM, имеющей в своем портфеле часть украинского долга.
Крупнейшими владельцами еврооблигаций Украины являются фонды BlackRock, Pimco и Fidelity.
Весной 2023 года Минфин сообщил, что проведет переговоры с частными кредиторами о реструктуризации долга. Предполагается, что переговоры с коммерческими кредиторами начнутся в начале 2024 года.
После этого заявления международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CCC+ до CCC с негативным прогнозом.
Официальные кредиторы из Большой семерки позволили Украине отсрочить выплату долгов до 2027 года.
- В конце июня МВФ заявил, что экономика Украины в 2023 году вырастет на 1-3%, хотя ранее прогнозировал падение на 3%.
- В том же месяце Украина успешно прошла первый пересмотр в рамках кредитной программы МВФ.
- В начале августа международные резервы Украины выросли до исторического рекорда $41,7 млрд.
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