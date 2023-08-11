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Украинские евробонды за два месяца подорожали на 50%

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 11:39
Украинские евробонды за два месяца подорожали на 50% - Фото
Фото: Pexels

Украинские еврооблигации за последние два месяца подорожали на 50%. Это означает, что инвесторы стали более оптимистичными по поводу перспектив возврата денег по ним, пишет Financial Times.

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Номинированные в долларах облигации с погашением в сентябре 2025 года сейчас торгуются по 31 центу за доллар, в то время как в начале июня стоили всего 20 центов. Остальные облигации в иностранной валюте зафиксировали подобный рост.

Впрочем, цены на евробонды остаются очень низкими. Такие уровни означают, что рынок уверен в безальтернативности будущей реструктуризации долга с жестким списанием. Но оценка того, сколько инвесторы смогут получить, все-таки выросла.

"Мы считаем, что реструктуризация может быть более благоприятной для нас, так как у страны более высокая платежеспособность, чем мы думали ранее", – сказал экономист Джанкарло Перассо из компании PGIM, имеющей в своем портфеле часть украинского долга.

Крупнейшими владельцами еврооблигаций Украины являются фонды BlackRock, Pimco и Fidelity.

Весной 2023 года Минфин сообщил, что проведет переговоры с частными кредиторами о реструктуризации долга. Предполагается, что переговоры с коммерческими кредиторами начнутся в начале 2024 года.

После этого заявления международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CCC+ до CCC с негативным прогнозом.

Официальные кредиторы из Большой семерки позволили Украине отсрочить выплату долгов до 2027 года.

Андрей Водяный
госдолгеврооблигацииреструктуризация долга
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