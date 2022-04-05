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Украинские миллиардеры потеряли за год $7 млрд. Состояние Ахметова сократилось почти вдвое

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 17:06
Украинские миллиардеры потеряли за год $7 млрд. Состояние Ахметова сократилось почти вдвое - Фото
Ринат Ахметов (скриншот видео Великий футбол/YouTube)

Состояние украинских миллиардеров сократилось за год до $11,9 млрд с $18,9 млрд в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга миллиардеров американского издания Forbes.  

В рейтинге Forbes, как и в прошлом году, семь граждан Украины. При этом из списка выпал Петр Порошенко, вернувшийся в рейтинг в прошлом году. Список пополнил Влад Яценко, основатель финтех-стартапа Revolut с показателем $1,1 млрд. 

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Самым богатым представителем Украины остается Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в $4,2 млрд, что на $3,4 млрд меньше, чем было указано в прошлогоднем рейтинге. 

Состояние второго самого богатого гражданина Украины Виктора Пинчука сократилось на $600 млн – с $2,5 млрд в 2021 году до $1,9 млрд. 

Константин Жеваго потерял $1 млрд ($1,3 млрд в 2022 году). 

Игорь Коломойский потерял $700 млн (осталось $1 млрд), Геннадий Боголюбов – $600 млн (осталось $1,1 млрд), Вадим Новинский – $100 млн (до $1,3 млрд). 

Украинские миллиардеры потеряли за год $7 млрд. Состояние Ахметова сократилось почти вдвое

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Роман Брыль
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