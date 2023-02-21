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Украинцам из зоны боев и ВПЛ реструктуризируют долги по потребительским кредитам

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 16:16
Украинцам из зоны боев и ВПЛ реструктуризируют долги по потребительским кредитам - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров поддержал разработанные Минреинтеграции законопроекты, предусматривающие облегчение условий погашения кредитов для украинцев, проживающих или выехавших с территорий ведения боевых действий и временно перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.  

В министерстве объясняют, что выявили проблему начисления непропорционально больших процентов за кредиты, потребителями которых являются люди, проживающие на разрушенных войной территориях, или внутренние переселенцы. 

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Согласно принятым документам, для указанной категории граждан будет введена обязательная реструктуризация потребительских кредитов. 

Реструктуризацией кредитов можно воспользоваться если украинец на данном этапе не получает иного дохода, кроме государственной, социальной, благотворительной помощи или пенсии. 

Также на изменения условий кредитов могут рассчитывать украинцы если они, или член его семьи является лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер его дохода и членов его семьи не превышает размера двух минимальных заработных плат. 

Кроме того, предлагается установить, что на период военного положения и в течение 30 дней после дня его прекращения кредитору и коллекторской компании запрещается осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности к указанной категории граждан. 

Также Кабмин поддержал изменения в Налоговый кодекс, которыми предусмотрено, что полученные в результате такой реструктуризации доходы не облагаются налогом. 

Принятые на заседании правительства законопроекты в ближайшее время будут внесены на утверждение в Верховную Раду. 

Реструктуризация кредита — это изменение условий действующего банковского договора, которое направлено на снижение текущей финансовой нагрузки клиента. 

Читайте также: Украинцы смогут списать кредиты за уничтоженное жилье и авто. Как это будет работать.  

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Роман Бриль
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кабмин ВПЛ потребительские кредиты Минреинтеграции реструктуризация кредитов
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