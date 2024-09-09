Украинцам начали зачислять деньги Национального кешбэка

Более 880 000 украинцев открыли карточки, на которые зачисляется кешбэк

Фото: Дия / Telegram

Большинство украинцев, кто присоединился к бета-тесту программы "Национальный кешбэк", уже видят свой кешбэк за 2-3 сентября в Дие. Сейчас обрабатываются данные за другие дни и скоро все заработает полноценно, сообщает пресс-служба Дии.

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С момента запуска бета-теста на прошлой неделе, к программе "Национальный кешбэк" уже присоединились свыше 400 000 украинцев. Более 880 000 украинцев открыли карточки, на которые зачисляется кешбэк.

Также к программе через портал "Дия" присоединились 713 украинских производителей, которые зарегистрировали 130 000 товаров.

В частности, это крупнейшие торговые сети, АЗК и аптеки, среди которых: Эпицентр K, Новая линия, Auchan, Comfy, Сильпо, Фора, АТБ-Маркет, Аврора, NOVUS, ЭКО маркет, VARUS, OKKO, WOG, UKRNAFTA, сеть аптек АНЦ и Аптека 3i. Еще около 100 торговых сетей — в процессе присоединения, уточняют в Минэкономики.

Участники программы получают 10% компенсации за покупку товаров украинских производителей. Максимум можно получить 3000 грн поддержки от государства в месяц.

Средства можно потратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино, книги, задонатить на Силы обороны или инвестировать в военные облигации.

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Чтобы все работало корректно, необходимо обновить не только приложение "Дия", но и приложение банка, который будет обслуживать счет. Карточку кешбэка необходимо "привязать" к Дие.