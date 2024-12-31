Украинцы и бизнес заплатили 1 трлн грн налогов в 2024 году — Минфин

В общий и специальный фонды госбюджета поступило более 3,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей в 2024 году

Фото: пресс-служба НБУ

Поступления платежей в общий фонд государственного бюджета от Государственной налоговой службы составили более 1 трлн грн в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Из них:

270,8 млрд грн – налог на прибыль предприятий

267,8 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 425,0 млрд, возмещено – 157,2 млрд грн)

233,6 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор

133,5 млрд грн – акцизный налог

51,8 млрд грн – рентная плата.

Всего в течение 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило около 2,2 трлн грн налогов, сборов и обязательных платежей. Помимо налогов, это платежи от Государственной таможенной службы — около 600 млрд грн и гранты международной помощи – 453 млрд грн.

В целом по итогам 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило более 3,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, 546,1 млрд грн (по состоянию на 30 декабря) поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.