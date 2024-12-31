Украинцы и бизнес заплатили 1 трлн грн налогов в 2024 году — Минфин
Поступления платежей в общий фонд государственного бюджета от Государственной налоговой службы составили более 1 трлн грн в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Из них:
- 270,8 млрд грн – налог на прибыль предприятий
- 267,8 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 425,0 млрд, возмещено – 157,2 млрд грн)
- 233,6 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор
- 133,5 млрд грн – акцизный налог
- 51,8 млрд грн – рентная плата.
Всего в течение 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило около 2,2 трлн грн налогов, сборов и обязательных платежей. Помимо налогов, это платежи от Государственной таможенной службы — около 600 млрд грн и гранты международной помощи – 453 млрд грн.
В целом по итогам 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило более 3,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, 546,1 млрд грн (по состоянию на 30 декабря) поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
- 30 декабря Минфин сообщил, что Украина получила в бюджет $41,7 млрд внешнего финансирования в 2024 году. Треть этой суммы — безвозвратные гранты.