Украина получила в бюджет $41,7 млрд внешнего финансирования в 2024 году. Треть — гранты

С начала полномасштабной войны, международные партнеры направили в Украину более $115 млрд

Фото: пресс-служба НБУ

В государственный бюджет поступило $41,7 млрд внешнего финансирования в 2024 году, из них – $12,6 млрд гранты на безвозвратных условиях. Остальное – кредиты на льготных условиях, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Крупнейшими донорами бюджетной поддержки в 2024 году являются Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Международный Валютный Фонд, Япония, Всемирный банк, Канада, Великобритания.

Также в этом году Украина впервые получила бюджетную поддержку от Республики Корея и Банка развития Совета Европы.

В Минфине подчеркивают, что важным достижением является привлечение в 2024 году первого транша средств, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России в пределах G7 ERA Mechanism в размере $50 млрд.

Все денежные средства от международных партнеров были направлены на приоритетные расходы госбюджета.

В общей сложности с начала полномасштабной войны, международные партнеры направили в Украину более $115 млрд.