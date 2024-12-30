Україна отримала до бюджету $41,7 млрд зовнішнього фінансування у 2024 році. Третина – гранти
До державного бюджету надійшло $41,7 млрд зовнішнього фінансування у 2024 році, з них – $12,6 млрд гранти на безповоротних умовах. Решта – кредити на пільгових умовах, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Найбільшими донорами бюджетної підтримки у 2024 році є Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Міжнародний валютний фонд, Японія, Світовий банк, Канада, Велика Британія.
Також цього року Україна вперше отримала бюджетну підтримку від Республіки Корея та Банку розвитку Ради Європи.
У Мінфіні наголошують, що важливим досягненням є залучення у 2024 році першого траншу коштів, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії в межах G7 ERA Mechanism у розмірі $50 млрд.
Всі кошти від міжнародних партнерів було спрямовано пріоритетні витрати держбюджету.
Загалом з початку повномасштабної війни міжнародні партнери направили в Україну понад $115 млрд.
- 30 грудня 2024 року в Мінфіні повідомили, що Україна отримає від США $15 млрд на зарплати та соцвиплати.