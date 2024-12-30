Україна отримала до бюджету $41,7 млрд зовнішнього фінансування у 2024 році. Третина – гранти

З початку повномасштабної війни міжнародні партнери направили в Україну понад $115 млрд

Фото: пресслужба НБУ

До державного бюджету надійшло $41,7 млрд зовнішнього фінансування у 2024 році, з них – $12,6 млрд гранти на безповоротних умовах. Решта – кредити на пільгових умовах, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Найбільшими донорами бюджетної підтримки у 2024 році є Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Міжнародний валютний фонд, Японія, Світовий банк, Канада, Велика Британія.

Також цього року Україна вперше отримала бюджетну підтримку від Республіки Корея та Банку розвитку Ради Європи.

У Мінфіні наголошують, що важливим досягненням є залучення у 2024 році першого траншу коштів, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії в межах G7 ERA Mechanism у розмірі $50 млрд.

Всі кошти від міжнародних партнерів було спрямовано пріоритетні витрати держбюджету.

Загалом з початку повномасштабної війни міжнародні партнери направили в Україну понад $115 млрд.