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Украинцы отказываются от микрокредитов: сумма ссуд упала в 12 раз за квартал

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 12:37
Украинцы отказываются от микрокредитов: сумма ссуд упала в 12 раз за квартал - Фото
Фото: depositphotos.com

Сумма ссуд, предоставленных микрофинансовыми организациями, упала до 1,3 млрд грн во втором квартале текущего года. Это более чем в 12 раз меньше, чем средняя сумма микрокредитования за второй квартал в прошлом году (16,2 млрд грн), – говорится в исследовании opendatabot.   

С начала полномасштабной войны уменьшились как количество ссуд, так и их суммы. Так, за второй квартал было оформлено 355 646 договоров. Это вдвое меньше среднего количества договоров в месяц еще в первом квартале 2022 года и в 3,3 раза меньше среднего количества договоров в месяц в 2021 году. 

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Средняя сумма кредита во втором квартале уменьшилась на 28% – с 5079 грн до 3650 грн.  

Украинцы отказываются от микрокредитов: сумма ссуд упала в 12 раз за квартал

С начала года задолженность по микрокредитам сократилась на 2,4 млрд грн (на 18%): с 13 млрд грн в начале года до 10,7 млрд грн на начало июля. 

Украинцы отказываются от микрокредитов: сумма ссуд упала в 12 раз за квартал

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Роман Бриль
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