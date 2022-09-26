Украинцы отказываются от микрокредитов: сумма ссуд упала в 12 раз за квартал

Сумма ссуд, предоставленных микрофинансовыми организациями, упала до 1,3 млрд грн во втором квартале текущего года. Это более чем в 12 раз меньше, чем средняя сумма микрокредитования за второй квартал в прошлом году (16,2 млрд грн), – говорится в исследовании opendatabot.

С начала полномасштабной войны уменьшились как количество ссуд, так и их суммы. Так, за второй квартал было оформлено 355 646 договоров. Это вдвое меньше среднего количества договоров в месяц еще в первом квартале 2022 года и в 3,3 раза меньше среднего количества договоров в месяц в 2021 году.

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Средняя сумма кредита во втором квартале уменьшилась на 28% – с 5079 грн до 3650 грн.

С начала года задолженность по микрокредитам сократилась на 2,4 млрд грн (на 18%): с 13 млрд грн в начале года до 10,7 млрд грн на начало июля.

За три квартала 2021 года микрофинансовыми организациями выдано микрокредитов на рекордную сумму 49 млрд грн.

7 октября 2021 года НБУ обязал финкомпании раскрывать полную информацию о микрокредитах и кредитах онлайн.

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Роман Бриль

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