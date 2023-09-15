Украинцы получили $5,7 млрд переводов из-за границы. Топ-5 стран, откуда шлют больше всего

Сумма частных денежных переводов в Украину — по легальным и неофициальным каналам — составила $5,7 млрд за январь-июнь 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По электронным платежным системам перевода денег в Украину было перечисленно $1,3 млрд.

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По платежным системам больше всего денег в Украину поступило из Италии (20,9%), США (17,7%), Израиля (15,6%), Германии (8,6%) и Ирландии (5,2%).

Средняя сумма одного трансграничного перевода в Украину составила $228.

Лидерами по сумме переводов в Украину были: Western Union – 48,63%, MoneyGram – 21,6 % и PrivatMoney – 13,46% от всех переводов.

Переводы внутри Украины по платежным системам составили 300,6 млрд грн за полгода.

Средняя сумма одного перевода в пределах Украины — 770 грн.

Всего украинцы пользовались 35 системами перевода денег, 26 из них — украинские.

Лидером по сумме переводов в пределах Украины стала платежная система NovaPay (35% всех внутригосударственных переводов).

В НБУ напоминают, что на время действия военного положения осуществление переводов из Украины за границу ограничено.

21 июня 2023 года НБУ смягчил ограничения на перевод валюты за границу для бизнеса.

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