Українці отримали $5,7 млрд переказів з-за кордону. П'ятірка країн, звідки шлють найбільше
Сума приватних грошових переказів в Україну — легальними та неофіційними каналами — склала $5,7 млрд за січень-червень 2023 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Через електронні платіжні системи переказу грошей в Україну було перераховано $1,3 млрд.
Через платіжні системи найбільше грошей в Україну надійшло з Італії (20,9%), США (17,7%), Ізраїлю (15,6%), Німеччини (8,6%) та Ірландії (5,2%).
Середня сума одного транскордонного переказу в Україну становила $228.
Лідерами за сумою переказів в Україну були: Western Union – 48,63%, MoneyGram – 21,6% та PrivatMoney – 13,46% від усіх переказів.
Перекази всередині України через платіжні системи склали 300,6 млрд грн за пів року.
Середня сума одного переказу в межах України – 770 грн.
Загалом українці користувалися 35 системами переказу грошей, 26 з них — українські.
Лідером за сумою переказів у межах України стала платіжна система NovaPay (35% усіх внутрішньодержавних переказів).
У НБУ нагадують, що на час дії воєнного стану здійснення переказів з України за кордон обмежене.
- 21 червня 2023 року НБУ пом'якшив обмеження на переведення валюти за кордон для бізнесу.
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