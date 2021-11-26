Украинцы улучшили уровень финансовой грамотности за последние три года – исследование

За последние три года индекс финансовой грамотности украинцев вырос до 12,3 балла по сравнению с 11,6 баллов в 2018 году. Такие результаты получил проект USAID "Трансформация финансового сектора" в сотрудничестве с Национальным банком Украины, говорится в пресс-релизе НБУ.

По сравнению с другими странами по показателю индекса финансовой грамотности, Украина находится на одном уровне с Болгарией и Хорватией, оставив позади Грузию (12,1 балла), Румынию (11,2 балла) и даже Италию (11,1 балла).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Улучшились все компоненты индекса: финансовые знания, финансовое поведение и отношение к финансовым вопросам. В то же время, потенциал к росту остается значительным. Нынешний показатель – это лишь 58% от максимального значения в рамках исследования, достигающего 21 балла, и меньше минимального целевого уровня, рекомендованного ОЭСР (14 баллов).

Самый высокий уровень финансовой грамотности зафиксирован у украинцев 25-34 лет (12,7 балла) и 30-59 лет (12,6 балла). Наименее финансово осведомлена молодежь 18–19 лет (10,1 балла) и люди старше 60 лет (11,6 балла).

Украинские мужчины и женщины одинаково осведомлены в финансовых вопросах (12,3 и 12,2 балла соответственно). Однако существует непосредственная зависимость между уровнем финансовой грамотности и наличием образования: чем выше уровень образования, тем выше балл финансовой грамотности. Общий балл украинцев со средним специальным образованием (техникум) составляет 11,9 балла, с высшим образованием – 13,3 балла.

По данным исследования, увеличился разрыв в уровне финансовой грамотности между жителями сел и городов. Если в 2018 году индекс финансовой грамотности находился примерно на одном уровне, то у респондентов из города индекс составляет 12,6 балла, а из села – 11,8 балла.

Исследование показало, что украинцы больше сосредоточены на краткосрочных планах и трате, а не на сбережении средств. Уверенность в будущем пенсионном обеспечении ощущает каждый пятый украинец.

Население с наименьшими доходами больше рассчитывает на пенсию от государства, а с более высокими – на сбережения, продление трудовой деятельности даже после наступления пенсионного возраста или использование других источников финансирования.

79% украинцев считают, что детей должны учить распоряжаться своими деньгами в школе.

Индекс финансовой грамотности ОЭСР состоит из баллов за финансовые знания (например, базовых понятий процентов, инфляции), отношение к вопросам, относящимся к финансам (например, краткосрочное или долгосрочное мышление) и финансовому поведению (например, финансовое планирование, осуществление сбережений). Низкий рейтинг Украины связан с плохими результатами по компонентам индекса, касающимся отношения и знаний.

С 2020 года НБУ начал внедрять стратегию повышения финансовой грамотности украинцев.

Большинство украинцев не понимают, как формируется бюджет, какова в стране система налогообложения и сколько в Украине налогов, как показал соцопрос КМИС по заказу CASE Украина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.