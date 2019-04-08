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08.04.2019, 18:35

Украинцы впервые с декабря купили валюты больше, чем продали

Украинцы впервые с декабря купили валюты больше, чем продали

По данным НБУ, украинцы в марте этого года купили $1,13 млрд, а продали - $1,06 млрд

Украинцы в марте этого года купили валюты на $77,3 млн больше, чем продали. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в марте украинцы продали $1,06 млрд, а купили - $1,13 млрд.

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В то же время украинцы больше купили валюты с помощью безналичных операций. По информации Нацбанка, в марте клиенты банков продали валюту на $4,49 млрд, а купили на $4,8 млрд.

Покупка волюты населением превысила ее продажу впервые с декабря прошлого года, когда украинцы купили в банках на $110,1 млн больше, чем продали, указывает НБУ. В прошлом году таких случаев было три – в августе, ноябре и декабре, однако в целом население продало валюты на $1,48 млрд больше, чем купило.

Напомним, с 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, который снял порядка 30 ограничений на валютном рынке.

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Теги: покупка валюты, безналичные операции
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