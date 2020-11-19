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Укрпошта отменила процентную комиссию за перевод денег с карты на карту

19.11.2020, 18:01
Укрпошта отменила процентную комиссию за перевод денег с карты на карту - Фото
Генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский (Фото:Ігор Смілянський/Faceboоk)

Почтовый оператор Укрпошта отменил до конца 2020 года процентную комиссию за перевод денег с одной банковской карты на другую. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на своей Facebook странице.    

"Мы уменьшаем комиссию и до конца года не начисляем проценты на переводы онлайн с карты на карту украинских банков. Теперь только фиксированный тариф в 5 грн за каждый перевод денег", – написал Смелянский.

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Он объяснил, что раньше, чтобы переслать родственникам 14 999 грн необходимо было оплатить 1% от суммы перевода, плюс 5 грн тарифа, и общая комиссия за такой перевод составляла 150 грн.

"Начиная с сегодняшнего дня и до 31 декабря у клиентов появилась возможность пересылать деньги онлайн и экономить до 150 грн", – убеждает Смелянский.    

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Роман Брыль
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