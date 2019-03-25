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25.03.2019, 12:21

Услуги репетитора облагаются налогом. Когда и как заплатить

Услуги репетитора облагаются налогом. Когда и как заплатить

В ГФС пояснили особенности налогообложения частного репетиторства

Если преподаватель, который предоставляет услуги репетиторства, не является физическим лицом-предпринимателем, он обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и уплатить налог (сбор) с таких доходов. Об этом рассказали в Государственной фискальной службе (ГФС).

Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2018 год репетиторам надо подать до 2 мая 2019 года по месту налогового адреса (регистрации) или онлайн с использованием электронной подписи. Форма декларации утверждена приказом Министерства финансов Украины от 02.10.2015 года №859 в редакции приказа Минфина от 06.06.2017 №556, отмечают в ГФС.

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Доходы от репетиторства облагаются налогом на доходы физлиц по ставке 18%. Также из указанных доходов отчисляется военный сбор по ставке 1,5%.

Сумму налоговых обязательств по налогу на доходы физлиц и военного сбора репетиторы должны уплатить до 1 августа 2019 года.

В ГФС уточняют, что под понятием "репетиторство" имеется в виду: подготовка детей к школе, поступлению в учебные заведения, независимому тестированию, обучение по любым предметам, написание рефератов, выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ и др.

Ранее сообщалось, что работающие по найму у частных лиц должны подать декларацию.

Напомним, что 1 января стартовала кампания по декларированию доходов, полученных в 2018 году, а в декабре 2018 НАПК запустило систему автоматизированной проверки деклараций.

Ранее сообщалось, что ГФС дала пошаговую инструкцию заполнения налоговой декларации онлайн.

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Теги: налоговая декларация, репетитор
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