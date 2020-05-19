Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Уволенных руководителей региональных таможен перевели на другие должности

Уволенных руководителей региональных таможен перевели на другие должности
19.05.2020, 12:12

На место уволенных глав региональных таможен назначили новых людей. Конкурс обещают провести после карантина

Уволенных руководителей Буковинской, Закарпатской, Полесской, Подольской, Слобожанской, Северной, Азовской, Энергетической таможен перевели на другие должности в Государственной таможенной службе. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя таможни Игорь Муратов в комментарии Цензор.Нет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также он сообщил, что принято решение уволить начальника Одесской таможни. Но поскольку он прошел конкурсный отбор, а испытательный срок не закончен, ему объявили предупреждение о последующим увольнении. Он должен покинуть должность, согласно закону, через семь дней, уточнил Муратов.

“Мы увольняем только начальника Одесской таможни, который был назначен на постоянной основе, другие руководители были временными. Они не справились с поставленными задачами, в частности, со сбором таможенных средств в бюджет. Сейчас они перешли на другие должности”, - сказал Муратов.

Даты проведения новых конкурсов в Гостаможслужбе пока не называют. Муратов уточнил, что это будет зависеть от решения правительства относительно этапов выхода из карантина.

“На время карантина конкурсы на должности госслужащих проводятся по упрощенной процедуре. Но как только карантин закончится, новые конкурсы обязательно должны быть проведены”, - подчеркнул Муратов.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Марина Кучук
Напишите нам
Игорь Муратов государственная таможенная служба таможня
Комментарии
Последние новости
 