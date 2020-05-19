Уволенных руководителей региональных таможен перевели на другие должности

Уволенных руководителей Буковинской, Закарпатской, Полесской, Подольской, Слобожанской, Северной, Азовской, Энергетической таможен перевели на другие должности в Государственной таможенной службе. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя таможни Игорь Муратов в комментарии Цензор.Нет.

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Также он сообщил, что принято решение уволить начальника Одесской таможни. Но поскольку он прошел конкурсный отбор, а испытательный срок не закончен, ему объявили предупреждение о последующим увольнении. Он должен покинуть должность, согласно закону, через семь дней, уточнил Муратов.

“Мы увольняем только начальника Одесской таможни, который был назначен на постоянной основе, другие руководители были временными. Они не справились с поставленными задачами, в частности, со сбором таможенных средств в бюджет. Сейчас они перешли на другие должности”, - сказал Муратов.

Даты проведения новых конкурсов в Гостаможслужбе пока не называют. Муратов уточнил, что это будет зависеть от решения правительства относительно этапов выхода из карантина.

“На время карантина конкурсы на должности госслужащих проводятся по упрощенной процедуре. Но как только карантин закончится, новые конкурсы обязательно должны быть проведены”, - подчеркнул Муратов.

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15 мая Минфин сообщил об увольнении руководителей восьми таможен. Глава Одесской таможни получил предупреждение об увольнении.

13 мая Кабмин утвердил план мероприятий по реформированию и развитию Гостаможслужбы, представленный министром финансов Сергеем Марченко.

24 апреля Кабмин уволил руководителей налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова.