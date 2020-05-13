Кабмин собрался реформировать таможню. Утвержден "таймлайн быстрых решений"

Кабинет министров утвердило план мероприятий по реформированию и развитию Государственной таможенной службы, представленный министром финансов Сергеем Марченко. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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По словам Марченко, развитие реформы должно идти в трех ключевых направлениях.

Функциональное направление обеспечивает контроль государства на всех этапах деятельности таможни и уменьшает коррупционные риски. Оно подразумевает:

- минимизацию человеческого фактора в процессах (диджитализация, снаряжение Службы сканерами, весами, камерами, пломбами, экспресс-тестами и т.д.);

- предупреждение коррупции (мониторинг рисковых внешнеэкономических операций аппарата Гостаможслужбы в режиме 24/7).

Мотивационное направление предусматривает привлечение новых качественных кадров:

- тестирование квалификации и уровня добросовестности сотрудников;

- мотивацию прозрачными бонусами (предоставление сотруднику таможни социальных и правовых факторов защиты).

Сервисное направление предполагает улучшение качества взаимодействия с предпринимателями:

- максимальная прозрачность и ясность правил в соответствии с нормами ЕС и международных организаций, надежные электронные сервисы для пользователей.

Согласно презентации, реформа предполагает 11 основных шагов. Среди них оптимизация структуры аппарата Гостаможслужбы, назначение заместителей главы таможни и руководителей ключевых департаментов, гармонизация таможенного законодательства Украины с ЕС, автоматизация таможенного оформления, законодательная унификация таможенных ставок по отдельным группам товаров, усовершенствование контроля таможенной стоимости.

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