Уже не "стабильный": Moody's ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Китая
Рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по кредитным рейтингам Китая со "стабильный" до "негативный" из-за ожидаемого замедления экономического роста и рисков в секторе недвижимости. Об этом сообщает агентство Reuters.
Долгосрочные рейтинги эмитента Китая в национальной и иностранной валюте остались на уровне А1.
Пол прогнозам Moody's годовой рост ВВП Китая замедлится до 4% в 2024 и 2025 годах и в среднем до 3,8% в период с 2026 по 2030 год.
"Понижение прогноза рейтинга отражает растущее количество свидетельств того, что властям придется оказывать финансовую поддержку обремененным долгами местным органам власти и государственным компаниям, что создает серьезные риски для финансовой, экономической и институциональной мощи Китая",- говорится в заявлении Moody's.
В агентстве добавляют, что изменение прогноза также отражает возросшие риски, связанные со структурным и устойчивым снижением экономического роста в среднесрочной перспективе и продолжающимся сокращением сектора недвижимости.
В последний раз Moody's вносило изменения рейтинг Китая в 2017 году (снижения на одну ступень до А1) также из-за ожиданий замедления экономического роста.
Экономика Китая все еще не восстановилась после пандемии COVID-19, чему мешает кризис на рынке недвижимости, большие долги местных органов власти и геополитические риски.
Центральные власти предприняли ряд мер по стимулированию экономики, но не добились желаемого эффекта.
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